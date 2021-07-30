30 июля - Международный день дружбы: лучшему другу поздравление
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30.07
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30 июля - Международный день дружбы: лучшему другу поздравление

8:06:037/30/2021Фото: bipbap.ru
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Друга верного иметь каждому нужно, сегодня я тебя хочу поздравить с Днем Дружбы, я очень счастлив, что в такой прекрасный день, у меня для поздравлений столько есть людей!

Международный день дружбы

Дружба – это для человека очень важно,
Дружба, это чувство опоры, каждому нужно,
И каждый из нас это твердо знает:
Жить без настоящей дружбы очень сложно!
Сегодня с праздником поздравляю, мои подруги,
С Днем дружбы, поздравляю, близкие друзья,
Нам без поддержки и улыбки друг друга,
Прожить уже просто никак нельзя!

***

Некоторые дружбу считают подарком,
Но друга преданного нужно заслужить,
Поэтому в этот прекрасный день дружбы,
Я желаю каждому человеку не забыть:
Позвоните друзьям своим близким,
Пожелайте просто так: мира, любви, добра!
А потом все эти искренние пожелания,
К вам же и вернуться, сторицей, сполна!

***

Позвоним в любое время лучшему другу,
Если вдруг в жизни стало очень туго,
И друг на помощь всегда прийти готов,
Быстро, днем и ночью, без лишних слов!
Я поздравить в этот праздник скорей,
Хочу всех самых близких, преданных друзей,
Тех, чьей дружбой очень сильно дорожу,
Тех, которых, в любое время я в гости жду!

***

Дружба бывает очень-очень разной,
Она бывает интересной, глубокой, разнообразной,
Бывает веселой, бывает очень спокойной,
Главное, чтоб была настоящей – достойной!
Ты другом всегда своим лучшим выбираешь,
Того кого любишь, кому доверяешь,
Того, кому можно свои открыть секреты,
С кем можно и в бой и нарушить запреты!

***

Друга верного иметь каждому нужно,
Сегодня я тебя хочу поздравить с Днем Дружбы,
Я очень счастлив, что в такой прекрасный день,
У меня для поздравлений столько есть людей!
Я каждому желаю, чтобы был товарищ,
С которым и повеселишься, и кашу сваришь,
Который не придаст и никогда не подведет,
И в трудную минуту всегда на помощь придет.

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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