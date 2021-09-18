В Бердске ночью заварили дверной замок перед встречей с телеведущей Татьяной Лазаревой: Она наблюдает за выборами 17-19 сентября

В Бердске утром 18 сентября представители независимых кандидатов от коалиции обнаружили, что попасть в помещение, где должна была состояться встреча с телеведущей Татьяной Лазаревой, невозможно. Замок в двери оказался заварен холодной сваркой. Об этом сообщила «Коалиция Новосибирск 2020» в своем телеграм-канале.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Татьяна Лазарева в течение всех трех дней голосования наблюдает за бердскими выборами. В ТИКе ей выдали официальное удостоверение члена избиркома с правом совещательного голоса. Это значит, что она имеет право посещать все 49 избирательных участков в Бердске.
«Наши сотрудники и люди из мобильных групп по наблюдению не могут попасть в штаб в Бердске в 8 утра во второй день наблюдения! Замок заклеили холодной сваркой. Технологии 90-х снова в деле», — высказали возмущение независимые кандидаты.
Позже была опубликована запись с камер видеонаблюдения: отчетливо видно, как ночью некий мужчина подошел с улицы к двери штаба и проделал какие-то монипуляции.
«Это чудовищно, это прямая угроза и вандализм. И, естественно, это связано с работой местных ребят. Это накладывает не очень хорошую тень на прекрасный город Бердск и людей, которые занимаются тут выборами», — прокомментировала Лазарева инцидент с замком.
Кроме того, она высказала журналистам свое отношение к происходящему на выборах в Бердске и впечатления от самого города - "Текут глаза от ужаса".
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что кандидатов от коалиции обнаружили в ночь на 17 сентября расклеивающими листовки на бердские дома, когда уже наступил "день тишины".