Избирком аннулирует в Бердске бюллетени из урны для надомного голосования: УИК нарушила порядок

Избирательная комиссия Новосибирской области рекомендовала УИК №1333 из Бердске аннулировать часть бюллетеней в урне для надомного голосования. Об этом 19 сентября заявила председатель облизбиркома Ольга Благо. Избирательный участок, о котором идет речь находится в детсаду "Сибирячок" в Северном микрорайоне Бердска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", член избиркома пришел с пустым ящиком для надомного голосования, держа бюллетени в руках, и несколько бланков от проголосовавших опустил уже на участке. После этого члены комиссии снова ушли с урной по домам бердчан. После поступления информация о вбросе бюллетеней в урну для надомного голосования в Бердске, избирком начал проверку фактов.
-Сейчас рекомендовано участковой комиссии, чтобы бюллетени в этом переносном ящике признать недействительным, - сказала Благо.
Представители УИК должны были прийти с переносным ящиком к трем избирателям. После того, как первый избиратель проголосовал и начал опускать бюллетень в ящик, оказалось, что с него забыли снять защитную крышку. В итоге бланк не опустили в урну.
- Члены комиссии предложили принести другой ящик, но избиратель отказалась, поэтому они забрали бюллетени, вернулись на участок и опустили их в другой пустой ящик. После чего сходили с ним к оставшимся избирателям, - пояснила глава облизбиркома.
Она уверена, злого умысла и фальсификации не было. По ее словам, в воскресенье проверили 16 публикаций о нарушениях хода голосования, в том числе и в "Сибирячке". За время проведения выборов в Новосибирской области нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, заявила Ольга Благо.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вбросы бюллетеней заподозрили еще на одном избирательном участке Бердска. Коммунист Камиль Джафаров на писал жалобу в облизбирком на то, что 17 сентября УИК №1330 по округу №3 аннулировал протокол с 200 бюллетенями. А на утро в протоколе оказалось на 12 проголосовавших больше. Председатель бердской ТИК Наталья Фокина считает произошедшее простой ошибкой - написали не ту цифру в протокол. Они исключила фальсификацию и вброс.
Напомним, что бердчане 17-19 сентября одновременно выбирают депутатов Госдумы и горсовета.