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Бердск завален и заклеен предвыборным хламом: Кто должен очистить город от агитационного мусора

4:52:599/22/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Прямого указания на обязательства по уборке агитационных материалов в законе нет, а значит, и убираться не обязательно. Но бердская власть пригрозила кандидатам статьей.

Кандидат Аксененко, чьими листовками завален подъезд прошел в Госдуму по округу №137
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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После выборов в Бердске традиционно остался агитационный хлам. Уже никому не нужные агитки по-прежнему висят на подъездах домов, досках объявлений, в том числе в лифтах также на запрещенных для расклейки местах — стенах домов, заборах, остановках и столбах. А кое-где листовками завалены сами подъезды многоэтажек. Бердчане таким образом освободили от мусора свои почтовые ящики.

Напомним, в Бердске состоялось трехдневное голосования. 17-19 сентября горожане выбирали депутатов Госдумы и местного горсовета. Председатель бердской ТИК Наталья Фокина назвала прошедшие выборы сложными, но легитимными. Все 27 муниципальных депутатов избраны законно и по праву займут свое место в представительном органе власти Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не обошлось без скандалов и обвинений соперников в подкупе и незаконной агитации. Но теперь, после подведения итогов, о прошедших выборах в городе напоминает только оставшаяся агитация.

Кто должен освободить город от нее? Оказывается, сами кандидаты в депутаты, независимо от того, прошли они или нет в депутатский корпус Бердска или Госдуму. Бердская власть просит экс-кандидатов и избранных депутатов, а также их доверенных лиц очистить город от ставшей ненужной предвыборной агитации.

- Поскольку для размещения на все муниципальные объекты администрация Бердска никакого разрешения не давала, то действия кандидатов в депутаты могут подпадать под административное правонарушение по статьей 5.12 КоАП, - предупредил руководитель Административно-технической инспекции Павел Дятлов.

Протокол по таким правонарушениям составляют полицейские, а рассматривают суды. АТИ намерена фиксировать случаи размещения в городе агитационных материалов и направлять в отдел МВД по Бердску, сообщили в пресс-центре мэрии.

С точки зрения закона, уборка агитматериалов — дело добровольное. Но расклеенный всюду бумажный мусор город явно не украшает и дискредитирует народных избранников. За расклейку плакатов без ведома собственника гражданам грозит штраф до 20 тыс. рублей, - юрлицам — до 500 тыс. Кстати, у вас спрашивали разрешения повесить лицо на стену вашего дома или забора?

Справка

Печатная предвыборная агитация, к которой относится агитация при помощи СМИ, растяжек, билбордов, листовок, календарей и прочей полиграфической продукции, согласно ст. 26 Федерального закона № 138-ФЗ, может сохраняться на прежних местах в день выборов и после. Прямого указания на обязательства по уборке агитационных материалов в законе нет, а значит, и убираться не обязательно.

Хотя согласно ст. 48 того же закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», на кандидате лежит обязанность обеспечить соблюдение установленных законом условий проведения своей предвыборной агитации. Его участии в размещении печатных агитационных материалов предполагает, что в сфере его контроля находится размещение печатных агитационных материалов, для размещения которых требуется заключение договоров с собственниками или владельцами подходящих для этого объектов.

КоАП РФ Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах

1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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