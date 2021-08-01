С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности

С Днём работника ЖД,
Крепкого здоровья!
Станет мир пускай светлей,
Чтобы жить с любовью.
Труд нелёгкий принесёт
Больше позитива,
Радости круговорот,
Море дней счастливых!
С Днём железнодорожника поздравить
Тебя сегодня поспешу.
И пожелания отправить
Со всей душой своей хочу.
Пусть дни безоблачные мчатся,
Здоровье будет − хоть куда.
По рельсам пусть к тебе стремятся
Удача, прибыль и хвала.
Железных сил тебе, успехов,
Большой вагон благих вестей.
Пусть не обходится без смеха,
Ведь труд с улыбкой веселей.
Пусть к тебе состав придёт,
Полный денег и успеха,
Будней сладких, словно мёд,
И заливистого смеха!
Семафоры на пути
Пусть всегда горят зелёным,
Веселей чтобы идти
К достиженьям ярким, новым!
И зарплата пусть растёт
Каждый месяц, неизменно,
И судьба тебе несёт
Только к счастью перемены!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru