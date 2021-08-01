С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности

1:02:538/1/2021Фото: bonnycards.ru
0

С Днём железнодорожника поздравить тебя сегодня поспешу. и пожелания отправить со всей душой своей хочу.

День железнодорожника

С Днём работника ЖД,
Крепкого здоровья!
Станет мир пускай светлей,
Чтобы жить с любовью.

Труд нелёгкий принесёт
Больше позитива,
Радости круговорот,
Море дней счастливых!

День железнодорожника

С Днём железнодорожника поздравить
Тебя сегодня поспешу.
И пожелания отправить
Со всей душой своей хочу.

Пусть дни безоблачные мчатся,
Здоровье будет − хоть куда.
По рельсам пусть к тебе стремятся
Удача, прибыль и хвала.

Железных сил тебе, успехов,
Большой вагон благих вестей.
Пусть не обходится без смеха,
Ведь труд с улыбкой веселей.

День железнодорожника

Пусть к тебе состав придёт,
Полный денег и успеха,
Будней сладких, словно мёд,
И заливистого смеха!

Семафоры на пути
Пусть всегда горят зелёным,
Веселей чтобы идти
К достиженьям ярким, новым!

И зарплата пусть растёт
Каждый месяц, неизменно,
И судьба тебе несёт
Только к счастью перемены!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Долголетие: ученые раскрыли одну из возможных причин
Владелец кафе убил полицейского РФ на руках у жены
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выходка кота вынудила людей позвонить в полицию
Российский школьник ждал мать и мгновенно погиб
Трагедия в Саратове: двое взрослых и трое детей погибли вместе
Какие города России скоро утонут: о чем предупредил Кокорин
праздникпоздравленияпраздникидень железнодорожникаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности
1:02:53 8/1/2021
С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности
Рейтинг самых честных знаков зодиака
1:00:24 8/1/2021
Рейтинг самых честных знаков зодиака
25 тайных функций в автомобилях, на которые вы не обращали внимания
12:30:00 8/1/2021
25 тайных функций в автомобилях, на которые вы не обращали внимания
Значение важного мусульманского дня Ид аль-Мубахиля 3 августа 2021 года
11:20:38 7/31/2021
Значение важного мусульманского дня Ид аль-Мубахиля 3 августа 2021 года
Истребитель Су-35 упал в Охотское море, летчик катапультировался
11:07:32 7/31/2021
Истребитель Су-35 упал в Охотское море, летчик катапультировался
День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки
10:27:21 7/31/2021
День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки
Мусульманские праздники в августе 2021 года: суть каждого
10:20:41 7/31/2021
Мусульманские праздники в августе 2021 года: суть каждого
С Днем инкассатора 1 августа богатые поздравления и роскошные картинки для профессионалов
9:30:23 7/31/2021
С Днем инкассатора 1 августа богатые поздравления и роскошные картинки для профессионалов
Производственный календарь на август 2021: все рабочие, выходные, праздничные и короткие дни
9:20:21 7/31/2021
Производственный календарь на август 2021: все рабочие, выходные, праздничные и короткие дни
С днем тыла вооруженных сил России роскошные слова для поздравлений и мужественные открытки
9:12:59 7/31/2021
С днем тыла вооруженных сил России роскошные слова для поздравлений и мужественные открытки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Названа новая версия смерти актера Андрея ПанинаДруг актера считает. что все могло произойти из-за большой суммы денег.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедииТело девушки обнаружили соседи - на нем не было живого места.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '